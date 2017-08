Apple punta a vendere i film in 4K a 20 Dollari su iTunes

, a quanto pare, starebbe lavorando per stringere degli accordi con gli studi cinematografici di Hollywood per portare i sim in 4K sul proprio negozio online. L’ufficialità potrebbe arrivare già a metà Settembre, e mentre i colloqui sono in corso da diverse settimane, oggi emergono primi dettagli a riguardo.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il gigante di Cupertino mirerebbe a portare i film in 4K ad un prezzo di 19,99 Dollari sull’iTunes Store, lo stesso prezzo attualmente imposto ai film in HD.

Tuttavia, molti studios di Hollywood starebbero spingendo per un aumento dei prezzi, e vorrebbero che i film vengano venduti a 25-30 Dollari l’uno.

Apple ed i propri legali starebbero lavorando duramente su questo possibile accordo, e vorrebbero finalizzare il tutto prima del 12 Settembre, ovvero la possibile data dell’evento che vedrà, tra gli altri, l’annuncio dei nuovi iPhone 8, iPhone 7s ed iPhone 7s Plus, oltre alla terza generazione di Apple Watch.