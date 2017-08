Apple registra un brevetto per un nuovo metodo di riconoscimento delle impronte

La prossima generazione dell’(non l’ottava, ma quella successiva), potrebbe includere un nuovo sistema per il riconoscimento delle impronte digitali, che, per la precisione, sarà collocato sotto lo schermo del dispositivo e potrebbe utilizzare l’elaborazione acustica per leggere le dita.

A rivelarlo un nuovo brevetto depositato dal gigante di Cupertino presso lo US Patent and Trademark Office, e pubblicato oggi in rete.

I dettagli del brevetto e del sensore non sono ancora al momento noti, ma si sa che il chip attraverso il riconoscimento acustico sarà in grado di leggere le dita e quindi far effettuare il login agli utenti nel cellulare. Il tutto avverrebbe attraverso un gruppo di trasduttori acustici che invierà dei segnali piezoelettrici che registreranno le onde e le utilizzeranno trasformandole in impronte digitali reali. E' doveroso notare che le valli della pelle includono diversi limiti acustici che le rendono riconoscibili facilmente da sistemi come questo: un impulso può essere trasformato in energia ed utilizzato per il riconoscimento da parte del sistema.

E’ chiaro che si tratta però di un progetto a lungo termine: la progettazione di un tale sistema deve fare fronte a molteplici difficoltà e limitazioni. I componenti sono soggetti a picchi di corrente che potrebbero essere dannosi, ma Apple prevede di superare questo scoglio attraverso un sistema di controllori e trasduttori integrati che possono funzionare in due modalità (comando e rilevamento).