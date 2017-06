Apple ridisegna completamente l'App Store, con tanto di tab per i Giochi

C’è anche spazio per il negozio di applicazioni durante il keynote di apertura della WWDC.ha annunciato che l’App Store ha 500 milioni di visitatori a settimana, i quali hanno scaricato 180 miliardi di applicazioni dal lancio. Apple ha versato nelle casse degli sviluppatori 70 miliardi di Dollari, un risultato straordinario.

Con iOS 11, Apple ha ridisegnato completamente l’App Store, che include una nuova schermata di benvenuto, simile ad Apple Music, che ci permetterà di scoprire le applicazioni del giorno e le novità di rilievo sin dai primi istanti.

Introdotta anche una nuova tab, Giochi, che come suggerisce il nome è dedicata a quelle che sono le app più popolari del negozio. Queste avranno delle schede dedicate, diverse dalle altre applicazioni, con tanto di recensioni al loro interno, storie da parte degli sviluppatori, guide su come giocare e video anteprime.

Infine, un’altra schermata è dedicata alle Applicazioni generali, che fanno parte delle altre categorie.

Sono state modificate anche le schermate singole per ogni app.