Apple rilascia le foto ufficiali del keynote di martedì

Per la prima volta nella sua storia, Apple ha condiviso sul proprio sito web ufficiali alcune immagini ufficiali scattate martedì scorso presso l’auditorium Steve Jobs Theater dell’Apple Park, che è stata la cornice dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone.

Le immagini, visualizzabili come sempre in calce alla notizia, mostrano i momenti salienti del keynote: dall’arrivo degli ospiti presso l’auditorium, al discorso di un emozionato Tim Cook, passando per le novità riguardanti gli Apple Store di tutto il mondo annunciate dalla responsabile del comparto retail Angela Ahrends. Ovviamente non mancano fotografie riguardanti i nuovi prodotti: si va dalle demo del Face ID alle chiamate su Apple Watch Series 3 ad, ovviamente la Apple TV 4K.

Altrettanto interessanti sono le fotografie scattate dopo il keynote, quando i giornalisti si sono recati presso la Hands On Area dell’auditorium per provare i prodotti, insieme ad i dirigenti Apple come l’amministratore delegato Tim Cook e Jony Ive.