Apple rilascia iOS 10.3 su iPhone, iPad ed iPod

Dopo settimane di test,ha rilasciato da qualche minuto in via ufficiale il terzo major update per iOS 10, ormai giunto alla versione 10.3, che aggiunge delle nuove funzionalità estremamente interessanti.

Come si può leggere nel changelog ufficiale, che trovate come sempre in calce, iOS 10.3 introduce la possibilità di verificare dove si trovano gli auricolari AirPods tramite Trova il Mio iPhone, ma aggiunge anche il supporto per l'utilizzo di Siri con app che consentono il pagamento di somme di denaro, che forniscono servizi di trasporto ed app di case automobilistiche.

Su iPhone, l'aggiornamento, che pesa poco più di 600 megabyte, può essere scaricato tramite OTA ed iTunes, e lo stesso vale anche per gli altri dispositivi compatibili.

Questo il changelog ufficiale:

Trova il mio iPhone

Consente di verificare dove si trovano gli auricolari AirPods o di risalire all'ultima posizione nota.

Consente di far suonare uno solo o entrambi gli auricolari AirPods per aiutarti nella ricerca in caso di smarrimento.

Siri

Aggiunge supporto per il pagamento di somme di denaro e per la verifica dello stato dei pagamenti (ad esempio di una bolletta) con app compatibili.

Aggiunge supporto per la prenotazione anticipata di una corsa con app che forniscono servizi di trasporto alternativi.

Consente di monitorare il livello di carburante, di verificare lo stato dei meccanismi di chiusura dell'auto, di attivare i fari o di ricevere un feedback di tipo acustico con app di case automobilistiche compatibili.

Aggiunge supporto per statistiche e risultati del cricket (Indian Premier League, International Cricket Council).

CarPlay

Introduce opzioni di scelta rapida sulla barra di stato per accedere facilmente alle ultime app utilizzate.

Consente di accedere all'opzione “In coda” e all'album in cui è presente la canzone che stai ascoltando tramite la schermata “In riproduzione” di Apple Music.

Introduce playlist aggiornate giornalmente e nuove categorie musicali su Apple Music.

Ulteriori miglioramenti e correzioni di errori