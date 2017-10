Apple rilascia iOS 11.0.2: corretti alcuni bug per iPhone

A due settimane dal lancio di, e ad una da iOS 11.0.1 , nella serata di ieri la società di Cupertino ha rilasciato un nuovo minor update per il proprio sistema operativo mobile.

L'aggiornamento, disponibile via OTA e via iTunes, non introduce alcuna novità di rilievo ma, essendo un minor update, va a correggere alcuni bug segnalati dagli utenti.

In particolare viene affrontato un problema che riguardava i possessori di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, i quali durante le chiamate segnalavano strani rumori, come ticchettii ed altri disturbi. Inoltre, è anche stato corretto un bug che faceva improvvisamente scomparire delle fotografie dall'applicazione Foto.

Infine, almeno da quanto si legge dal changelog ufficiale, è anche stato risolto un problema con gli allegati dell'applicazione Mail, che in alcune circostanze non si aprivano.

La speranza però è che siano stati affrontati anche altri problemi, in quanto negli ultimi tempi gli utenti ne hanno lamentati molti, in particolare con la durata della batteria, ma anche crash e fix.