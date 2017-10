Apple rilascia il kernel di iOS, il sistema operativo diventa open source

Mossa a sorpresa, e per certi versi storica di Apple. Il gigante di Cupertino, infatti, tra lo stupore generale della community degli sviluppatori, ha pubblicato il kernel di iOS su GitHub, facendo seguito a quanto fatto con macOS.

Si tratta di una prima assoluta per il sistema operativo touch, che mai prima d’ora aveva aperto il proprio cuore agli utenti.

Tuttavia, il fatto che sia stato pubblicato il kernel di iOS potrebbe significare poco. E’ improbabile infatti vedere delle versioni homebrew di iOS pubblicate in rete, in quanto il codice sorgente pubblicato include solo il kernel e non il framework dell’interfaccia utente.

Gli sviluppatori, però, potranno utilizzarlo per trovare e risolvere eventuali bug di sicurezza. Secondo molti, questo potrebbe essere il primo passo di Apple verso l’utilizzo di macOS su dispositivi ARM, sulla falsariga di quanto fatto da Microsoft con Windows 10.

La licenza d’utilizzo del kernel è molto ristretta e non prevede un utilizzo in stile Linux. Nonostante ciò, però, questa rappresenta una piacevole sorpresa per tutti gli sviluppatori o semplicemente utenti curiosi di scoprire i segreti più profondi del sistema operativo presente su milioni di iPhone.

Per maggiori maggiori informazioni vi rimandiamo a questo indirizzo.