Apple rilascia macOS Sierra 10.12.5, migliorata la sicurezza

Nella serata di ieri Apple ha iniziato la distribuzione a livello mondiale di. Come suggerisce il numero di build, si tratta di un aggiornamento minore, che migliora la sicurezza, stabilità e compatibilità dei Mac, e per questo è consigliata l’installazione a tutti gli utenti.

Nel changelog ufficiale si legge che l’update risolve un problema che potrebbe causare la riproduzione intermittente dell’audio attraverso le cuffie USB, ma migliora anche la compatibilità del Mac App Store con aggiornamenti software futuri ed aggiunge la possibilità di installare Windows 10 Creators Update senza supporto multimediale tramite Boot Camp.

Il peso è di qualche centinaia di megabyte, e dopo il download per completare l’installazione verrà richiesto il riavvio del computer.

Non sono segnalate novità di rilievo. Apple potrebbe annunciare nel corso della conferenza in programma il prossimo 5 Giugno alla WWDC la prossima iterazione del sistema operativo desktop.