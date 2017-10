Apple rilascia la quarta beta di iOS 11.1 per gli sviluppatori

Con molta sorpresa,ha appena rilasciato iOS 11.1 beta 4 per gli sviluppatori, una nuova versione dopo soli quattro giorni dall'uscita di iOS 11.1 beta 3.

L'aggiornamento è ora disponibile per il download per i soli sviluppatori registrati al Developer Program di Apple. Il rilascio finale dell’aggiornamento, ossia quello che interesserà tutti gli utenti, avverrà nelle prossime settimane. iOS 11.1 beta 4 pesa ben 2.08GB e viene reso disponibile come aggiornamento OTA. Con se porta vari bug fix e un miglioramento generale delle prestazioni. Da segnalare la mancanza di Apple Pay Cash in questa beta, anche se Apple potrebbe comunque implementarlo con la release finale di iOS 11.1.

Per chi non sapesse le funzionalità introdotte nelle prime beta, ricordiamo che la prima versione beta di questo sistema operativo cambiava le animazioni del sistema e migliorava la funzione Assistentive Touch. Nella seconda versione sono state introdotte molte nuove emoji e la possibilità, di nuovo, di richiamare il multitasking premendo con forza il lato sinistro dello schermo (funzionalità disponibile per il 3D Touch) mentre nella terza beta sono stati corretti ulteriori bug.