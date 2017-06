Apple rilascia la seconda beta di iOS 11, le novità

, qualche giorno fa ha rilasciato la seconda beta diper tutti gli sviluppatori iscritti al programma. Nelle note di rilascio, il gigante di Cupertino ha sottolineato che questa nuova versione dimostrativa include una lunga serie di correzioni di bug segnalati dagli utenti.

Ad esempio, il pulsante per attivare e disabilitare il Bluetooth nel Control Center ora funziona perfettamente, e sono state aggiunte delle nuove opzioni alla funzione “Non Disturbare Durante la Guida”. Il 3D Touch funziona anche per accedere rapidamente ai numeri di telefono ed indirizzi, ed è stata anche aggiunta la limitazione di download, sotto connessione dati, a 100 megabyte per le applicazioni.

Apple ha rivelato di aver corretto un bug che mandava in crash l’iPhone quando si provava ad eliminare un messaggio vocale.

Altre correzioni riguardano l'eliminazione di alcune notifiche durante il riavvio, che comparivano senza alcun motivo. Chiaramente consigliamo di non installare questa beta sul dispositivo principale in quanto, essendo ancora la seconda, è soggetta a bug e potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell’iPad o iPhone.