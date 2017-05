Apple rinvia il lancio dell'iPhone 8 al 2018?

Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato dell’, la versione extra-lusso dell’chedovrebbe lanciare nel corso dell’autunno per celebrare il decennale dal lancio del primo melafonino e che, stando ai rumor, dovrebbe includere una vasta gamma di novità, sia a livello di design che di funzioni vere e proprie.

Secondo una nuova nota di ricerca pubblicata da Deutsche Bank, il nuovo iPhone 8 potrebbe essere disponibile solo nel 2018 e non nel 2017. Gli analisti, citando diverse fonti vicine alla catena di produzione, hanno affermato che questo rinvio sarebbe da imputare alla “carenza di componenti chiave e problemi con la produzione di alcuni, che potrebbero ritardare il rilascio dell’iPhone 8 al 2018”.

Lo stesso rapporto afferma inoltre che Foxconn sarebbe in attesa delle ordinazioni per l’iPhone 7s ed iPhone 7s Plus.

Non è la prima volta che sul web emergono indiscrezioni sui possibili ritardi dell’iPhone 8, ma lo scorso mese Bloomberg si era limitata ad annunciare che si sarebbe trattato di un ritardo di uno o due mesi.