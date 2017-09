Apple ripara gratuitamente gli iPhone ed iPad colpiti dall'Uragano Harvey?

L’Uragano Harvey ha provocato negli Stati Uniti gravi disagi e danni, ed anche le principali società del settore tecnologico si stanno adoperando per aiutare le popolazioni colpite da questa calamità naturale.

Tra queste c’è anche Apple, che a quanto pare si starebbe mobilitando per offrire a tutti i propri utenti il supporto di cui hanno bisogno, sia a livello economico che di supporto vero e proprio, perchè nonostante la certificazione IP67 ottenuta dall’iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, che li rende impermeabili ed esenti da danni provocati dall’acqua, sono molte le segnalazioni che indicano malfunzionamenti per i dispositivi.

Apple, sin dal momento in cui li ha presentati, ha precisato che i danni provocati dall’acqua non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, trattandosi questo di un fenomeno non previsto, la società di Cupertino avrebbe deciso di offrire riparazioni gratuite ai propri dispositivi che sono stati danneggiate da Harvey.

A quanto pare le riparazioni riguardano sia i danni causati dall’acqua vera e propria che accidentali (ad esempio se una raffica di vento ha fatto sbattere l’iPhone o iPad contro un albero, o simili).