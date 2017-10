Apple: i risultati finanziari del Q4 2017 saranno annunciati il 2 Novembre

ha rivelato che il prossimo 2 Novembre annuncerà i risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2017, ed ha anche diffuso le linee guida per gli investitori.

Nell’ultimo trimestre, Apple ha registrato un fatturato di 45,5 miliardi di Dollari, vendendo 41 milioni di iPhone, 11,4 milioni di iPad e 4,29 milioni di Mac.

La relazione trimestrale del prossimo mese ci darà le prime indicazioni sull’andamento delle vendite di iPhone 8, che sicuramente soffrirà il rilascio ormai prossimo dell’iPhone X.

Apple, per il periodo in questione, ha previsto ricavi tra 49 e 52 miliardi di Dollari, con un margine lordo tra il 37,5 ed il 38 per cento. Le spese di gestione, inoltre, dovrebbero aggirarsi tra i 6,7 ed i 6,8 miliardi di Dollari, con gli altri proventi ed oneri a 500 milioni di Dollari ed un tax rate del 25,5%.

Apple, come di consueto, trasmetterà la conference call in diretta streaming, e vi prenderà parte anche l’amministratore delegato Tim Cook, che risponderà alle domande di azionisti ed investitori.