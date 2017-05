Apple ruba la corona a FitBit, ecco come sta andando il mercato dei wearable

Un nuovo report di Strategy Analytics rivela che Apple ha consegnato ben 3.5 milioni di wearable nel primo quadrimestre del 2017. Il 59% in più dell'anno scorso, quando ne aveva venduti 2.2 milioni. Apple da sola vale il 16% del settore e ruba in questo modo il primo posto del podio a Fitbit.



Quadrimestre un po' più deludente per la detronizzata Fitbit, che ha piazzato circa 2.9 milioni di device, il 36% in meno dell'anno scorso quando ne aveva venduti 4.5 milioni. In calo anche la cinese Xiaomi, che si aggiudica l'ultimo posto del podio.

In generale si tratta di un periodo estremamente roseo per la compagnia di Cupertino che registra aumenti non solo negli Apple Watch, ma anche nella vendita delle sue Apple TV in crescita di circa il 30%.

"Apple Watch 2 ha venduto bene grazie ad uno stile estremamente ricercato, oltre che una campagna di marketing intensiva e ben congegnata", ha commentato Neil Mawston, executive director di Strategy Analytics.