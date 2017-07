Apple: sarà possibile chiamare i servizi di emergenza tramite Touch ID?

Chiamare i servizi di emergenza è già ora un’operazione abbastanza semplice, dal momento che basta digitare sul telefono solo tre numeri. Tuttavia,mira a rendere la procedura ancora più semplice.

Il gigante di Cupertino infatti ha brevettato un nuovo modo per accedere a questi servizi. Nella licenza depositata, la Mela descrive un modo attraverso cui l’utente può programmare delle diverse impronte digitali per utilizzare per chiamare appunto ai servizi di emergenza. Il Touch ID potrebbe anche essere in grado di riconoscere la forza della pressione per mettere il telefono in “Modalità Panico”.

In questo modo, l’iPhone potrebbe fornire ai centralini un video in diretta per capire il tipo di emergenza e fornire loro dati sulla localizzazione tramite GPS.

Questa tecnologia potrebbe diventare particolarmente utile in alcune situazioni. Già di recente, durante gli attentati di Londra, un bambino ha salvato la vita alla madre con l’aiuto di Siri.