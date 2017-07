Apple sempre più impegnata sulla VR: aderisce al W3C

Apple punta sempre più sulla realtà aumentata. La compagnia di Cupertino, infatti, ha annunciato di aver aderito al W3C, il gruppo di lavoro che punta a portare la realtà virtuale sui browser come

La notizia, riportata dal sito Upload, riferisce che sarebbero tre i membri del team di Apple specializzato sulla realtà virtuale ad aver fatto il loro ingresso nel gruppo di lavoro W3C. Si tratta di Brandel Zachermuk, David Singer e Dean Jackson.

Non si tratta certo di una news che desterà clamore, dal momento che proprio durante l’ultima WWDC, il gigante californiano ha presentato la piattaforma che consentirà di sviluppare contenuti in realtà virtuale ed aumentata, battezzata ARKit. Inoltre, nella prossima versione del sistema operativo touch, iOS 11 che sarà pubblicato in autunno, sarà integrato il nuovo sistema di realtà aumentata, su cui però almeno al momento non sono disponibili molte informazioni.