Apple: le spedizioni delle AirPods garantite in 3-5 giorni lavorativi

I giorni in cui per ricevere lea casa bisognava attendere fino a sei settimane sembrano essere definitivamente alle spalle., infatti, potrebbe aver finalmente raggiunto l’equilibrio tra domanda ed offerta per le cuffie senza fili, come dimostrato dalle stime di spedizione.

Ad oggi, le AirPods, che sono state presentate lo scorso mese in occasione del keynote con protagonista l’iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, in alcuni Apple Store Online (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia ed anche Italia) le stime di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi, segno che la catena produttiva si è finalmente messa in pari ed ora è in grado di soddisfare l’ancora elevata domanda.

L’amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, aveva lasciato intendere questa importante novità in occasione della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, in cui rivelò agli azionisti che la compagnia era in costante contatto con i fornitori per fare fronte alla questione.