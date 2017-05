Apple sta facendo testare ai propri dipendenti uno speaker con Siri integrato?

Quello dei voice-controlled speaker è un mercato in crescita, con Amazon che in questo momento sta dominando la scena. A quanto pare, però, la risposta di Apple non si farà attendere: sempre più rumor sostengono chesia pronta ad annunciare un suopare che alcuni dipendenti lo stiano già provando nelle loro case.

A riportare l'indiscrezione è la testata Bloomberg per cui i test sono in corso già da diversi mesi. Come vi avevamo già annunciato verosimilmente l'annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto nel corso del WWDC, l'evento di Apple dedicato agli sviluppatori.

Apple è stata estremamente abile nell'evitare leak consistenti e ad oggi non si sa praticamente nulla su questo device, né tanto meno si sa se avrà uno screen come l'appena annunciato Echo Show o se si concentrerà sul solo audio come Google Home e gli stessi Amazon Echo classici.

Qualche indizio tuttavia ce l'ha dato Philip Schiller, vicepresidente di Apple, parlando con Gadgets 360: "Non avere uno screen è poco utile nella maggior parte delle situazioni, gli assistenti vocali che si basano esclusivamente sulla voce non possono mostrarti le foto condivise dai media. Se si chiede la direzione per un luogo non c'è la possibilità di vederlo su una mappa, ma solo di ascoltare le indicazioni".