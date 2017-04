Apple è stata autorizzata a testare auto senza pilota in California

Il nome dellacompare ora nella (già ricca) lista di compagnie autorizzate a testarenello Stato della California.

Vige ancora il massimo riserbo sui piani della compagnia di Cupertino nel settore delle auto senza conducenti. Rumor su rumor si susseguono ormai da anni su quello che è noto come project Titan.

Ultime indiscrezioni volevano che Apple non fosse più intenzionata a costruire da se il veicolo ma che il piano della compagnia fosse quello di sviluppare esclusivamente il software in modo da stringere poi accordi di partnership con altre case produttrici.

Lo Stato della West Coast è ormai diventato il cuore pulsante del settore da parecchio, tant'è che compagnie come General Motors e Wymo (spinoff di Google) stanno già testando i loro mezzi per le strade dello Stato. Lo Stato della California richiede ad ogni compagnia intenzionata ad effettuare test con macchine a pilota automatico, di richiedere la relativa autorizzazione. Oggi sappiamo che Apple l'ha ufficialmente chiesta ed ottenuta, dal momento che il nome della compagnia compare ora nella lista delle società autorizzate. In particolare la compagnia avrebbe fatto richiesta per tre auto della Lexus, confermando che Apple, almeno per il momento, non è intenzionata a produrre direttamente proprie macchine.