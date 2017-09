Apple Store offline a ridosso dell'evento dedicato all'iPhone 8

Come ormai noto, questa sera alle 19:00 , dallodi Cupertino andrà in scena l’attesissimo evento autunnale di, che dovrebbe vedere il debutto della nuova generazione di iPhone, caratterizzata daglied, oltre che della terza serie di

Come da protocollo quando si è a ridosso di eventi di questa portata, ed in generale di tutti i keynote della Mela Morsicata, i webmaster del negozio online di Apple hanno messo offline gli Apple Store di tutto il mondo, che da qualche minuto non sono accessibili da nessuna parte del globo.

E’ probabile che i gestori stiano preparando il negozio per il debutto dei nuovi prodotti, alcuni dei quali potrebbero essere disponibili in preordine già dal termine dell’evento.

Nel momento in cui torneranno di nuovo disponibili, quindi, gli Apple Store non dovrebbero includere alcuna novità di rilievo, in quanto si tratta di un aggiornamento del backend, che non toccherà (almeno ora) gli utenti.