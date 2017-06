Apple Store offline a ridosso della WWDC, nuovi prodotti in arrivo?

Come da protocollo, quando si è a ridosso di un keynote,ha messo offline glidi tutto il mondo, per permettere ai webmaster di aggiornare i negozi e prepararli al lancio dei prodotti che verranno annunciati. Lo stesso è accaduto qualche istante fa, ad ormai cinque ore dall’inizio della WWDC

Come segnalato da molti utenti, però, si è trattata di una manutenzione più veloce rispetto al passato: il negozio online della compagnia di Cupertino è rimasto offline per meno di dieci minuti, segno che probabilmente i prodotti che verranno mostrati questo pomeriggio saranno pochi.

Le ultime indiscrezioni parlando dei nuovi modelli di MacBook e MacBook Pro da 12 pollici, un nuovo iPad Pro da 10,5 pollici ed un altoparlante basato su Siri che andrà a mettersi in concorrenza con Amazon Echo e Google Home.

Le novità più succose arriveranno dal comparto software, con iOS, macOS, watchOS e tvOS che si aggiorneranno alla prossima generazione.

Ricordiamo che l’evento prenderà il via alle 19:00 italiane e sarà trasmesso in streaming.