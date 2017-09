Apple svela iPhone 8 ed iPhone 8 Plus con processore A11 Bionic

Apple ha da poco svelato la nuova generazione di iPhone, composto dall’iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. La novità più importante è rappresentata dalla scocca, tutta in vetro, il più resistente di sempre mai visto in uno smartphone.

Entrambi chiaramente sono resistenti ad acqua. Nei negozi saranno disponibili due versioni, entrambe con schermo Retina HD, da 5,5 e 4,7 pollici, con 3D Touch e True Tone. iPhone 8 ed iPhone 8 Plus montano due altoparlanti, posizionati alle due estremità, ma più potenti di quelli dei predecessori.

Il processore è invece l’A11 Bionic, con CPU six core a 64-bit, che garantisce prestazioni del 25% più veloci rispetto all’A10 ed efficienti del 70% se confrontato all’iPhone 7. La GPU è chiaramente progettata da Apple, ed è disegnata per i giochi in 3D ed il Metal 2 Framework.

Il chip della fotocamera è completamente nuovo, e riduce il rumore dalle fotografie grazie ad un nuovo hardware.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, anche in questo caso Apple ha lavorato duramente per migliorarla. Nella versione da 4,7 pollici troviamo una lente da 12 megapixel, mentre in quella da 5,5 pollici i sensori saranno ovviamente due, con stabilizzazione ottica dell’immagine ed apertura f/1.8 ed f/2.2. Nell’iPhone 8 Plus è presente una funzione che in modalità Ritratto crea una mappa dell’immagine per separare il soggetto principale dallo sfondo, permettendo quindi agli utenti di modificare le luci a livello professionale, il tutto attraverso l’applicazione Fotocamera, che include anche dei filtri dedicati a questa nuova feature.

A livello di video iPhone 8 è in grado di registrare i migliori video del settore degli smartphone, grazie ad un nuovo Encoder integrato a livello hardware. I video in 4K hanno un framerate di 60fps, mentre a 1080p sono a 240fps. Il cellulare supporta anche la realtà aumentata, e sarà il primo a farlo (ovviamente nella versione iPhone 8 Plus), con tanto di accelerometro ed utilizzo della CPU e GPU.

L'iPhone 8 supporta la ricarica wireless, grazie allo standard Qi ed i caricatori lanciati e prodotti da molti dei marchi più famosi al mondo. Sempre a proposito di ricarica: iPhone 8 finalmente supporta la ricarica veloce.



Il cellulare sarà disponibile nei tagli di memoria da 64 gigabyte e 256 gigabyte, ad un prezzo di partenza di 699 Dollari per la versione normale e 799 Dollari per quella Plus. I preordini partiranno il 15 Settembre, mentre le vendite dal 22 Settembre.



Sempre il 15 Settembre sarà rilasciato iOS 11.