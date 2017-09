Apple svela la Series 3 dell'Apple Watch: c'è il cellular!

Come ampiamente preannunciato ed emerso nelle scorse settimane,ha annunciato la terza generazione di, la. La novità più attesa, e più importante, è rappresentata dalla presenza del modulo cellulare, che ci permetterà di lasciare a casa lo smartphone in quanto può essere utilizzato in modalità standalone.

Apple Watch Series 3 supporta anche Apple Music, il che vuol dire che potremo accedere rapidamente a 40 milioni di canzoni, ad Beats 1, e soprattutto utilizzare Siri per avviare la riproduzione.

All’interno dello smartwatch è presente un nuovo processore dual-core, che permetterà a Siri di parlare anche direttamente dal polso. Il processore W2 garantirà una maggiore stabilità e potenza del segnale, il tutto a fronte di una straordinaria potenza energetica.

Per quanto riguarda il design, Apple Watch Series 3 è grande esattamente quanto il predecessore.

Chiaramente la funzione Cellular è integrata anche a livello software, e consente di chiamare e ricevere chiamate direttamente dal polso.

Apple Watch 3 include anche il GPS e l'altimetro, e garantisce una durata della batteria di una giornata intera.

La Series 3 con Cellular partirà da 399 Dollari, mentre Series 3 senza modulo cellulare costerà 329 Dollari. In Europa sarà disponibile anche in Italia a partire dal 15 Settembre in pre-ordine, mentre le consegne e le vendite nei negozi partiranno il 22 del mese corrente, ma solo con la versione senza Cellular.