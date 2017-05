Apple: tasso di soddisfazione del 98% per gli acquirenti delle AirPods

Le cuffie wirelesssono state lanciate dalo scorso autunno, in concomitanza con il lancio dell’ed. Secondo un sondaggio condotto da Creative Strategies and Experian, il 98% degli intervistati (942 persone) sarebbe soddisfatto dell’acquisto.

Nella fattispecie, l’82% si è detto “molto soddisfatto), il 16% ha affermato di essere “soddisfatto” ed il restante 2% non ha specificato la propria opinione.

La percentuale del 98% rappresenta un record per la compagnia di Cupertino, basti pensare che il primo iPhone si era fermato al 92%, mentre il primo iPad aveva toccato quota 95%, e l’Apple Watch il 97%.

Gli intervistatori hanno inoltre posto delle domande specifiche agli utenti: il 93% si è detto soddisfatto per il fatto che gli AirPods non cadono dalle orecchie, il 95% ha affermato che la durata della batteria è estremamente soddisfacente, il 97% è soddisfatto per il case delle AirPods, che funge anche da caricabatterie per le cuffie, il 97% ha apprezzato il modo attraverso cui è possibile associare via Bluetooth le AirPods all’iPhone, ed il 98% ha affermato che la velocità di ricarica delle cuffie vale il prezzo.