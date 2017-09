Apple, Tim Cook entusiasta per la risposta ricevuta dall'iPhone 8

Come sempre quandolancia un nuovo prodotto, l’amministratore delegato della compagnia,, venerdì scorso si è intrattenuto presso l’Apple Store di Palo Alto, in California, con una serie di clienti che erano in attesa dei propried

Cook ha anche discusso con i giornalisti di CNBC, che erano proprio in attesa del CEO, il quale si è detto “entusiasta” per la risposta ricevuta dall’azienda nei confronti del nuovo iPhone 8. In molti negozi le unità disponibili sono andate sold out, e lo stesso è accaduto anche per la versione LTE dell’Apple Watch Serie 3: “stiamo lavorando duramente per soddisfare la domanda. In alcuni negozi abbiamo inviato un buon lotto di unità di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, ed a giudicare dai dati che ci arrivano, la risposta è stata ottima. Non potrei essere più felice” ha affermato Cook, il quale ha anche salutato alcuni clienti che avevano acquistato il nuovo iPhone 8.

L’amministratore delegato ha anche commentato i presunti problemi riguardanti la versione LTE dell’Apple Watch 3: “si tratta di un problema di poco conto, che verrà risolto con un aggiornamento software. Ha anche fare con l’handoff tra WiFi e rete cellulare, ma stiamo già provvedendo per risolverlo nel minor tempo possibile. Succede solo in pochi casi, ad esempio io l’ho usato per molto tempo e non mi è mai successo”, ha riferito Cook, ma nonostante ciò sono sempre più le segnalazioni di utenti che lamentano il disservizio.