Apple TV: in arrivo un nuovo modello con HDR, HLG, Dolby Vision e 4K

L’attualeoffre un’ottima interfaccia utente, un controller all’avanguardia e tanti servizi per gli utenti, soprattutto negli Stati Uniti. Il mancato supporto ale all’si è fatto però sentire.

I due standard si sono imposti in modo massiccio nell’ultimo anno, più lato hardware che per quanto riguarda i contenuti, ma resta il fatto che la loro introduzione è ormai necessaria per proporre al pubblico un prodotto aggiornato e al passo coi tempi. Nelle scorse settimane sono comparsi su iTunes i primi indizi dell’arrivo di un nuovo modello, ma uno sviluppatore ha ora trovato, nel firmware di HomePod, lo speaker/assistente vocale di Cupertino, un’indicazione lampante sull’arrivo di una nuova versione. Le righe di codice mostrano infatti in modo inequivocabile la presenza nella nuova Apple TV degli standard HDR, HLG e Dolby Vision. Seppur non indicata, la presenza del 4K è sottointesa e mostra come anche Apple stia finalmente passando all’UHD con il suo Set-Top-Box, un passo ormai obbligato e atteso dagli utenti della mela.