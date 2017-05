Apple: ufficiale l'evento del 5 Giugno alla WWDC, iOS 11 in arrivo

ha inviato gli inviti per la stampa in vista dell’evento di apertura della, che si terrà il 5 Giugno a San Josè alle ore 10:00 locali, le 19:00 circa in Italia.

Si tratterà, come da prassi, di un evento focalizzato principalmente sul comparto software, con Tim Cook e soci che andranno a presentare le future versioni di iOS, macOS, tvOS e watchOS, che saranno rilasciate nel corso del prossimo autunno.

Secondo molti, però, la compagnia americana potrebbe anche rompere il protocollo andando a presentare la nuova gamma di iMac ed il tanto atteso altoparlante intelligente basato su Siri, che andrà a mettersi in concorrenza con quello di Amazon.

La conferenza intera, si protrarrà fino al 9 Giugno, e nel corso di questo lasso di tempo i vari ingegneri e dirigenti Apple terranno sessioni per sviluppatori ed eventi dedicati.

I biglietti hanno un costo di circa 1.599 Dollari e saranno distribuiti attraverso lotteria. Apple prevede di ospitare circa 5.000 sviluppatori.