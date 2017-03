Apple: ufficiale il nuovo iPad da 9,7 pollici, disponibile da 409 Euro

Apple ha aggiornato oggi il modello di iPad più popolare, con un display Retina da 9,7" ancora più luminoso e prestazioni all’avanguardia a partire da €409.

Progettato per offrire una portatilità e una facilità d’uso eccellenti, l’iPad è il tablet più diffuso al mondo e il principale dispositivo con funzioni di computer per milioni di clienti. Grazie a oltre 1,3 milioni di app sviluppate appositamente per iPad, i clienti possono fare ancora di più: imparare a programmare con Swift Playgrounds, leggere libri su uno schermo grande e brillante, aumentare la produttività grazie a Microsoft Office e utilizzare funzioni multitasking come Split Screen.

“iPad è il tablet più popolare al mondo. I clienti apprezzano il suo ampio schermo da 9,7" per guardare film e programmi TV, navigare sul web, videochiamare con FaceTime e ammirare foto; e ora l’iPad è ancora più accessibile,” ha dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “I nuovi clienti e tutti gli utenti che desiderano effettuare l’aggiornamento da un modello precedente ameranno questo nuovo iPad da utilizzare a casa, a scuola e al lavoro, grazie allo splendido display Retina, al nostro potente chip A9 e alla possibilità di accedere alle oltre 1,3 milioni di app sviluppate specificamente per questo dispositivo.”.

iPad ha un display Retina con oltre 3,1 milioni di pixel; lo schermo è racchiuso in un guscio unibody in alluminio al tempo stesso resistente e sottile, che pesa meno di 500 grammi, per una portabilità e una durata eccellenti. Il chip A9 progettato da Apple ha un’architettura a 64 bit di classe desktop e offre un’elaborazione e prestazioni grafiche ultraveloci per le app e i giochi; il tutto con l’autonomia di una giornata intera, che ormai i clienti si aspettano da un iPad.

Le fotocamere frontale e posteriore offrono prestazioni straordinarie in condizioni di scarsa luminosità e la possibilità di registrare video HD, così sarà ancora più facile e divertente fare videochiamate con gli amici usando FaceTime e catturare ricordi indelebili sfruttando l’ampio display Retina come mirino. Grazie al wireless ultraveloce, l’iPad si connette in modo facile e incredibilmente rapido; il supporto per le bande LTE in tutto il mondo, permette ai clienti di restare connessi anche in viaggio. Apple SIM rende ancora più semplice attivare piani dati wireless direttamente dal dispositivo in più di 140 Paesi e aree geografiche..

Grazie al Touch ID gli utenti iPad possono sbloccare il dispositivo in modo facile e sicuro, mantenere private le loro informazioni personali nelle app e approvare acquisti su App Store, iTunes Store e iBooks Store. E con Apple Pay sull’iPad, pagare beni e servizi direttamente dalle app o sui siti web in Safari è più semplice che mai.

iPad è disponibile in argento, oro e grigio siderale a partire da €409 per il modello Wi-Fi da 32GB e da €569 per il modello Wi-Fi + Cellular da 32GB su Apple.com e presso gli Apple Store. Maggiori informazioni disponibili su apple.com/ipad. I pre-ordini partiranno il 24 Marzo, mentre le spedizioni sono previste inizieranno la prossima settimana.