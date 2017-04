Apple: una nuova API per favorire la diffusione delle Live Photos

Una delle funzioni più divertenti lanciate di recente daè rappresentata dalle. Per chi non lo conoscesse, si tratta di fotografie che prendono vita, ma sono radicalmente diverse dai video e le gif, in quanto almeno al momento visualizzatili solo da mobile.

Apple però sta lavorando per favorirne la diffusione. Secondo quanto scovato da 9to5Mac, il gigante di Cupertino potrebbe presto lanciare una nuova API battezzata LivePhotosKit che permetterà agli sviluppatori di aggiungere la riproduzione delle Live Photos ai loro siti. E’ chiaro però che si tratta di un’API rivolta anche ai giganti del settore, i social network in primis, che potrebbero presto permettere di condividere sulle loro piattaforme le Live Photos.

Facebook già da tempo ha aggiunto la possibilità, e lo stesso ha fatto Tumblr, ma mancano all’appello ancora applicazioni come WhatsApp, che se da poco ha implementato la feature che consente di condividere GIF, ancora non supporta la condivisione delle Live Photos.