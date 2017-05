Apple ha venduto 50,7 milioni di iPhone ed 8,92 milioni di iPad nel Q1

Come ampiamente riportato qualche minuto fa su queste pagine,nella giornata di ieri ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno appena iniziato, conclusosi a Marzo. Oltre ad una situazione economica stabile, con il fatturato in crescita, sono estremamente interessanti i dati di vendita annunciati dalla Mela.

Nella conference call tenuta a margine dell’annuncio, il CFO Luca Maestri ha rivelato che nel periodo in questione la sua società ha venduto 50,7 milioni di iPhone, 8,92 milioni di iPad e 2,19 milioni di Mac.

Si tratta di numeri importanti, ma comunque in calo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno, quando Apple aveva annunciato vendite per 78,3 milioni di iPhone, 13 milioni di iPad e 5,3 milioni di Mac. E’ chiaro però che siamo di fronte a situazioni radicalmente opposte: il Q4 2016, infatti, coincideva oltre che con il lancio dei nuovi iPhone, con la stagione natalizia, da sempre la più redditizia per le compagnie del settore.