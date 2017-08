Apple ha venduto più di 1,2 miliardi di iPhone a livello mondiale

, nel coso della conference call tenuta per commentare i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale dell’anno di, ha annunciato che la società da lui diretta ha venduto a livello mondiale più di. Tale traguardo è stato raggiunto in un decennio di vita.

Ciò vuol dire che nel corso dell’ultimo anno la compagnia ha venduto 200 milioni di iPhone, dal momento che nel luglio del 2016 Apple aveva confermato di aver piazzato 1 miliardo di iPhone.

Tim Cook si è voluto soffermare ancora una volta sull’importanza che l’iPhone ha avuto non solo per Apple, ma in generale per il mondo della tecnologia, affermando che resterà nella storia come uno dei prodotti che l’ha cambiata.

“I risultati dell’iPhone sono impressionati, soprattutto se si conta la forte domanda per quelli di fascia alta. L’iPhone 7 è stato il dispositivo più popolare, mentre le vendite dell’iPhone 7 Plus hanno superato quelle dell’iPhone 6s Plus nello stesso periodo dello scorso anno. Insieme, l’iPhone 7 e 7 Plus hanno aumentato ulteriormente la popolarità dei dispositivi” ha affermato l’amministratore delegato.