Apple: via alla vendita dei MacBook Pro senza Touch Bar

ha aggiornato di recente la sezione del negozio on line che contiene i prodotti ricondizionati. Da ora gli utenti saranno in grado di acquistare ida 13 pollici senza, che è disponibile per l’acquisto dallo scorso mese di Ottobre.

Le opzioni a disposizione degli utenti sono tante, e permettono agli utenti di scegliere tra diversi modelli con varie configurazioni (processore, memoria, RAM, ecc), risparmiando fino a 390 Dollari. Apple offre dal 12 al 16 percento di sconto a seconda della configurazione scelta.

Non sono invece disponibili le versioni con la Touch Bar, ma potrebbero essere aggiunti presto, sebbene almeno ad oggi la compagnia di Cupertino ancora non abbia diffuso alcuna indicazione a riguardo.

I modelli ricondizionati sono soggetti ad un rigoroso processo prima di essere messi in vendita, e vengono ispezionati, riparati, puliti e riconfezionati da Apple. I Mac ricondizionati inoltre sono dotati di una garanzia di un anno che può essere estesa con AppleCare.