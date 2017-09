Apple: al via i preordini dei nuovi iPhone 8 ed iPhone 8 Plus

Sono partiti da qualche minuti i preordini dei nuovied, due dei tre smartphone annunciati da Apple martedì scorso nel corso del keynote autunnale. I preordini, sono attivi sul sito web ufficiale del gigante di Cupertino e riguardano entrambi i modelli.

Ricordiamo che le spedizioni partiranno la settimana prossima, e per la precisione il prossimo 22 Settembre, ovviamente data soggetta a variazioni a seconda della richiesta e disponibilità dei vari modelli.

Al momento del pre-ordine è possibile scegliere sia la consegna a casa che il ritiro presso uno degli Apple Store sparsi nel nostro paese.

Per completezza vi ricordiamo i prezzi e le diverse versioni di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus disponibili in Italia:

iPhone 8 da 64 gigabyre: 839 Euro;

iPhone 8 da 256 gigabyte: 1009 Euro;

iPhone 8 Plus da 64 gigabyte: 949 Euro;

iPhone 8 Plus da 256 gigabyre: 1119 Euro;

A livello di colorazioni, invece, saranno disponibili quelle in Argento, Oro e Grigio Siderali. Per maggiori informazioni sulla scheda tecnica sulle differenze tra i due modelli, vi rimandiamo alla news pubblicata qualche giorno fa su queste pagine.

Nel frattempo, però, scriveteci nei commenti quale versione avete prenotato!