Apple: al via la vendita delle Apple Pencil ricondizionate

Il negozio di prodotti ricondizionati targatesi arricchisce ulteriormente., infatti, nella controparte americana del proprio negozio online, ha iniziato la vendita delle Apple Pencil ricondizionate, ad un prezzo di 85 Dollari contro i 99 Dollari richiesti da quelle nuove.

Si tratta di un risparmio di 14 Dollari.

Al momento questo tipo di prodotto non sembra essere disponibile in altre regioni, ma probabilmente lo sarà presto dal momento che anche in precedenza sono comparsi sullo store americano dei nuovi prodotti ricondizionati per poi apparire anche sulle controparti delle altre nazioni.

Apple ha affermato che le Pencil ricondizionate sono soggette ad un processo di pulitura per garantire che soddisfi gli standard di qualità di Apple, come già fatto per altro con gli iPhone ed iPad ricondizionati. Gli utenti che effettueranno l’acquisto la riceveranno in una nuova scatola con cavo Lightning, una puntina extra e tutte le documentazioni appropriate.