Apple: vicina l'apertura del nuovo Apple Store di Milano

, attraverso una nuova pagina pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato che il nuovodi, a Milano, è prossimo all’inaugurazione. Si tratterà di un complesso unico, che sarà situato al di sotto dell’anfiteatro all’aperto.

Il piano di vendita infatti sarà accessibile attraverso una scalinata situata tra due cascate che faranno parte della fontana più grande, ma sarà presente anche un’ascensore.

Al negozio stanno lavorando lo studio di architetti Foster and Partners, che hanno aiutato la compagnia di Tim Cook a progettare molti dei propri spazi più significativi della catena Retail, ma hanno anche lavorato sulla nuova sede di Apple Park.

Per Milano si tratterà di una struttura che andrà a valorizzare la piazza in cui era situato precedentemente il Cinema Apollo.

Il negozio vedrà anche la presenza di ampi spazi verdi ed un grande schermo in cui si terranno gli eventi della società.

Sulla data d’apertura, però, ancora non sono disponibili indicazioni. Non è da escludere che all’inaugurazione prenda parte anche l’amministratore delegato, Tim Cook e la responsabile del comparto retail Angela Ahrendts.