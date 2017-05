Apple Watch. per la terza generazione Apple testa i display flessibili?

I rumor sulla terza generazione dell’sono ormai presenti sul web da tempo. Secondo quanto emerso da alcuni brevetti depositati di recente dal team che si occupa delle licenze del colosso di Cupertino,starebbe pensando di implementare nella prossima generazione dello smartwatch un display flessibile.

Nella descrizione, scovata come sempre dai ragazzi di Patently Apple, si parla di “display indossabili, arrotolabili e pieghevoli” per l’orologio, il che lascia presagire che la tecnologia OLED probabilmente la farà da padrona nell’indossabile.

La visione di Apple però non prevede alcun tipo di cinturino intercambiabile, ma potrebbe esserci una banda per il glucosio, di cui avevamo già parlato nelle scorse ore su queste pagine e che a quanto pare sarà la killer feature dell’orologio.

Apple potrebbe decidere di espandere ulteriormente il proprio ecosistema indossabile anche attraverso la vendita di accessori aggiuntivi, che potrebbero aumentare ulteriormente gli introiti generati dall’orologio.