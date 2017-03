Apple Watch potrebbe presto rilevare se si è alla guida

L’è particolarmente utile in quanto è in grado di mostrare le notifiche direttamente sul polso anche quando non si utilizza l’, ma potrebbe provocare distrazioni soprattutto quando si è alla guida.però potrebbe presto risolvere questo problema.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, la compagnia di Cupertino avrebbe fatto richiesta di un brevetto che potrebbe permettere allo smartwatch di rilevare quando l’utente è alla guida e quindi, di conseguenza, mostrare solo gli avvisi più importanti.

L’orologio quindi potrebbe determinare quando si è alla guida sulla base dei movimenti dell’utente, per poi cambiare automaticamente le impostazioni delle notifiche e fare si che il quadrante si illumini solo in presenza di avvisi importanti che non possono essere nascoste.

Questa funzione potrebbe essere personalizzata dall’utente, che dal suo canto deciderebbe quali applicazioni mostrare e quali no.

Chiaramente al momento si tratta di un semplice brevetto, e non è detto che veda la luce, ma la funzione sembra essere estremamente utile.