Apple Watch Series 3: domanda superiore alle aspettative

Il sempre informato ed affidabile analista di, ha rilasciato un nuovo rapporto per fare il punto, ad una settimana esatta dalla presentazione, sullo stato della domanda per i nuovi prodotti svelati dal gigante di Cupertino.

In particolare, Kuo sostiene che la domanda per la versione LTE dell’Apple Watch Series 3 sarebbe stata “significativamente superiore” del previsto, probabilmente a causa dei soli 70 Dollari di differenza rispetto alla variante che non include il modem.

Kuo ritiene che i pre-ordini del modello GPS + Cellular rappresenterebbero tra l'80 ed il 90 percento delle prenotazioni, rispetto alla versione non-LTE, ma si tratta di una stima quanto meno discutibile, dal momento che la variante LTE non sarà disponibile in tutti i paesi.

Questi dati si basano sulle stime di consegna: basti pensare che la versione GPS + LTE negli Stati Uniti verrà ora spedita in 3-4 settimane.

Sempre sull’Apple Store a stelle e strisce, i modelli con modem sono andati rapidamente esauriti in 15 minuti, come dimostrato dal cambio della data stimata di consegna.