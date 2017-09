Apple Watch Series 3 LTE funziona solo nei paesi in cui viene acquistato

La versione LTE dell’è disponibile solo in pochi paesi, tra cui purtroppo non figura l’Italia, ma in molti avevano pensato di acquistarlo dall’estero per poi usarlo nel nostro paese. Un rappresentante di, però, ha voluto spegnere tutti gli entusiasmi.

La versione LTE di Apple Watch Series 3, infatti, funzionerà solo nei paesi in cui viene acquistato, il che vuol dire che se acquistato in un negozio degli Stati Uniti, funzionerà solo negli USA, a causa delle limitazioni hardware.

Inoltre, i modelli con modem LTE di Apple Watch Series 3 non sopporteranno il roaming al di fuori dell’area di copertura della rete di un provider.

A differenza dell’iPhone, lo smartwatch supporta anche un numero limitato di bande LTE, un altro fatto che contribuisce al mancato supporto tra diversi apesi. Negli USA, Canada e Porto Rico, ad esempio, sono supportate le bande 2, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26 e 41.

Almeno inizialmente, l’indossabile con connettività LTE può essere acquistato (ed a questo punto usato) solo in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Porto Rico, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.