Apple Watch Series 3 LTE: problemi di connettività per l'orologio

A due giorni dall’inizio delle spedizioni dell’, emergono i primi problemi per la variante LTE, che purtroppo non arriverà in Italia. A quanto pare, però ci sarebbero dei problemi con questa funzione.

Alcuni redattori di The Verge, che negli ultimi giorni sono stati impegnati con la stesura della recensione dello smartwatch, hanno segnalato problemi di connettività. L’orologio, infatti, avrebbe tentato di connettersi a molte reti WiFi sconosciute piuttosto che utilizzare la rete cellulare.

Apple ha provveduto a sostituire immediatamente l’unità inviata per la recensione, ma anche la nuova avrebbe riportato lo stesso problema.

Successivamente, il gigante di Cupertino ha diffuso un comunicato stampa in cui ha riconosciuto il problema: “abbiamo scoperto che l’Apple Watch Series 3 tenterebbe di connettersi a reti WiFi non conosciute, preferendo il WiFi alla rete cellulare. Stiamo indagando per rilasciare nel minor tempo possibile un aggiornamento software in grado di risolvere il problema”.

Il lancio dell’Apple Watch Series 3 LTE, quindi, potrebbe essere accompagnato da un problema di non poco conto, che riguarda quella che è a tutti gli effetti la principale novità.