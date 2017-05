Apple Watch: vendite raddoppiate rispetto allo scorso anno

C’è un’altra faccia della medaglia per. Perché se le vendite dell’continuano a registrare cali , lo stesso non si può dire per l’. L’amministratore delegato della compagnia,, ha rivelato che le vendite dell’sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.

La compagnia californiana, però, come sempre non ha fornito alcun dato riguardo l’andamento delle vendite, e non ha rivelato il numero reale di unità vendute nel corso del primo trimestre dell’anno, in quanto come ormai noto Apple non vuole dare alcun vantaggio alla concorrenza.

A bilancio, l’Apple Watch rientra nella voce “altri dispositivi”, che include i prodotti Beats, le AirPods, le Apple TV ed i vari accessori.

Secondo molti, inoltre, la dichiarazione non è casuale, ed arriva a qualche giorno di distanza dall’annuncio da parte di aziende come Google, Amazon ed eBay di interrompere il supporto allo smartwatch.

Cook ha anche osservato che le entrate degli indossabili di Apple hanno le dimensioni di una società della classifica Fortune 500, quindi almeno di 5,1 miliardi di Dollari.