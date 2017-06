Apple WWDC 2017: Arriva WatchOS 4 con una serie di nuove interessanti feature

parte con il botto con nuovi update per Apple Watch, arrivae porta una serie di nuove interessanti feature.

Maggiore personalizzazione: Apple introduce una nuova gamma di watch faces, molto più animate che in precedenza, grazie a nuove immagini interattive. Tra queste tutta una serie di watch faces dedicate ai personaggi di Toy Story oltre che una watch face caleidoscopica da veri figli dei fiori.

Nuova Watch face basata su Siri: Apple rilascerà una Watch face basata su Siri in grado di mandarvi notifiche basate sui vostri impegni. Si adatterà automaticamente alle vostre abitudini per darvi tutte le notifiche di cui avete bisogno grazie a funzioni di machine learning. La parola d'ordine per questa feature è proactive. É stato fatto il classico esempio del tragitto per il lavoro, Apple Now vi segnalerà prontamente eventuali problemi di traffico permettendovi di organizzarvi di conseguenza. Inoltre il sistema vi avviserà, ad esempio, quando dovrete fare una telefonata in programma e la sera vi avvertirà dell'ora per cui è previsto il tramonto. É un sistema molto simile a quello già sperimentato da Google.

Fitness Tracking: arriva una nuova interfaccia utente per l'app dedicata a salute ed esercizio fisico di Apple, con una maggiore integrazione con le macchine da palestra compatibili grazie a tecnologia NFC. La feature va a migliorare sensibilmente il tracking dei vostri allenamenti.

Gestione della musica: apple watch ora importerà automaticamente da Music le vostre playlist, con possibilità di importarne diverse. La gestione della musica è sempre stata un pochino ostica da Apple watch, il leggero cambiamento dell'interfaccia ora dovrebbe rendere il tutto più facile e intuitivo.