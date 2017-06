Apple WWDC 2017: presentato HomePod, il suo nuovo speaker basato su Siri

Dopo mesi di rumor e puro gossip finalmentesvela le carte e annuncia il suo nuovo voice-controlled speaker:si chiama"Vogliamo combinare gli smart speaker a quelli di qualità per la musica. Cambieremo per sempre il modo in cui la gente ascolta la musica, vogliamo reinventare l'home music".

HomePod funziona grazie al potente chip Apple A8, ed ha un subwoffer frontale. Il device può essere anche connesso ad un secondo Homepod per una potenza di suono ancora più alta.

Spatial Awareness: il device è sufficientemente compatto da essere posto su qualsiasi superficie della casa, proprio per questo riconosce lo spazio attorno a se, in modo da calibrare gli speaker per dare la performance di suono migliore possibile sulla base dell'ambiente in cui si trova e delle preferenze dell'utente. Baterà dire "Rock the House". Sono disponibili diverse impostazioni di suono tra cui Ambient Energy, Direct energy e Full Mix.

Musicologist: HomePod funziona con Apple Music e può contare sui 40 milioni di brani e 2 milioni di artisti del suo catalogo, basterà dire "Hey Siri" per chiedergli quale musica mettere con comandi semplici, ma sarà anche possibile fare domande nel corso della performance come "chi è il cantante di questa canzone" o "chi è il batterista" e via dicendo. Siri sfrutta sei microfoni per garantire il massimo riconoscimento dei comandi impartiti dagli utenti.

Privacy: HomePod comincia a registrare solo dopo aver pronunciato le parole Hey Siri, le comunicazioni sono criptate e gli utenti vengono identificati con un codice seriale al posto di nome e cognome.

HomePod non è solo un device dedicato alla musica ma come gli altri smart speaker in commercio permette di mandare messaggi tramite dettatura, essere aggiornati sulle principali notizie e ricevere notifiche sui propri impegni annotati in rubrica.

HomePod costerà 379$ e sarà disponibile a partire da Dicembre in USA, UK e Canada nelle colorazioni Space Gray e Black.