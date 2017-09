AppleCare+ per iPhone X costerà 199 Dollari, 129 Dollari per iPhone 8

L’ iPhone X cheha presentato nella serata di ieri, nel corso del keynote autunnale, costerà in Italia 1189 Euro, con la versione da 256 gigabyte che avrà un prezzo di 1359 a causa del regime fiscale diverso del nostro paese rispetto agli altri. I rincari però riguarderanno anche

Apple, infatti imposto per l’AppleCare+ per iPhone X un prezzo di 199 Dollari, settanta Dollari in più rispetto ad AppleCare+ per iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, mentre resterà di 129 Dollari per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus.

Il servizio, però nonostante il rincaro, sarà praticamente identico a quello precedente. Gli utenti quindi otterranno comunque due anni di copertura per difetti di fabbricazione, danni alla batteria, e danni accidentali. La sostituzione dello schermo costerà 29 Dollari, mentre i danni più gravi costeranno 99 Dollari.

E’ probabile che l’aumento del prezzo di AppleCare+ sia da imputare alle componenti più costose del dispositivo, display in primis.