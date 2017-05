Arriva Adylkuzz, virus che infetta i vostri computer per generare criptovaluta

"Minatori" a propria insaputa, è questo quello che succede a chi viene infettato da. Ilche molte testate, inclusa Repubblica, hanno definito "il virus più intelligente" di. Adylkuzz sfrutta la CPU del vostro PC per generare monete virtuali. E no, questa volta non si tratta dei

Adylkuzz infatti trasforma i PC infetti in miner di Monero, una cripto valuta più piccola e meno nota dei bitcoin. Al momento sembra che questo sia l'unico obiettivo del malware, non si hanno notizie di altri effetti fraudolenti. Quindi i dati personali degli utenti colpiti non sarebbero a rischio.

Ciò nonostante si tratta comunque di un fastidio non da poco, contando che le operazioni di mining, come è noto, richiedono potenza di calcolo particolarmente elevata. I computer infetti, quindi, subirebbero un calo delle prestazioni micidiale.

Il malware sfrutta EternalBlue e DoublePulsar, due dei tool trafugati dalla NSA dietro allo stesso famigerato WannaCry, il ransomware che ha messo in ginocchio l'Europa nel corso della scorsa settimana.