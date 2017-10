Arriva il drone per le consegne d'emergenza, autenticazione con led smartphone

Pensato per le consegne d'emergenza -come kit dio viveri nelle zone colpite da calamità-, questoeffettuerà ledirettamente nelle mani dei destinatari. Tramite app, bisognerà usare i led dello smartphone per inviare alun codice in stile morse, in questo modo la consegna verrà autorizzata.

Le fasi di consegna sono sostanzialmente due: in un primo momento il drone DelivAir utilizzerà i dati GPS per recarsi nella macro area dove si trova il destinatario, dopodiché si passa al tracciamento ottico: i sistemi di 3D-imaging permetteranno al drone di raggiungere il destinatario anche negli scenari più ostici per cui questo drone è pensato. Il drone, quindi, scende a livello d'uomo in modo da potergli inviare il segnale in stile morse con il led dello smartphone, necessario per autorizzare la consegna (e farsi riconoscere).

Nel video il processo di consegna è mostrato chiaramente. Tutto ciò che si vede nel video –spiega a The Verge un portavoce di Cambridge Consultant, l'azienda dietro al progetto– è completamente automatizzato, e non è necessario nessun input da parte di personale umano. L'unica cosa che il drone non potrà fare veramente così come mostrato nel video è la consegna in palmo di mano in un contesto urbano: "una legge dell'UK lo vieta, non può volare a meno di 50 metri d'altezza dal suolo, ma potrà farlo nelle aree non densamente popolate".

Nel video si vede chiaramente il drone effettuare consegne quasi istantanee in numerosi scenari dove questo può fare seriamente la differenza: come nel caso del ciclista che ha forato le ruote della bici, e che grazie a DelivAir può ottenere –a km di distanza da qualsiasi centro urbano– il necessario per riparare la foratura. Si tratta sicuramente di un concept originale e di grande utilità. A chi non è mai capitato di aver bisogno di qualcosa con urgenza, trovandosi tuttavia in un contesto dove ottenerla non era affatto possibile? Un problema comune a cui DelivAir potrebbe dare pronta risposta.