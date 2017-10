Arriva Insta360 Pro: la prima fotocamera certificata Street View

Avete mai sognato di avere tra le mani la fotocamera ufficiale di Street View ? Adesso è possibile. Il famoso produttore di fotocamere cinesi, infatti, ha annunciato, una fotocamera da 3.500 Dollari, la prima della storia ad essere certificata daper il programma

La fotocamera è in grado di registrare video in 8K ed immagini sferiche a 360 gradi, e secondo Google rappresenta la soluzione perfetta per acquisire immagini da mandare per ampliare il servizio di cartografie.

Street View Ready è stato annunciato nel mese di maggio, ed include diverse categorie di certificazione (audo, mobile, VR e lavoro). Insta360 Pro è certificata per le auto, il che vuol dire che può essere montata sulla parte superiore della vettura per registrare immagini da caricare su Street View.

Una volta inviate, il motore di ricerca potrebbe certificarle e pubblicarle sul proprio servizio, per colmare alcune lacune o semplicemente aggiungerle nelle parti non coperte.