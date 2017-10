Arriva "Kip", il dispositivo per evitare di dimenticare i bimbi in auto

Negli ultimi anni, purtroppo, si sono moltiplicati i casi di bambini morti a causa del caldo in quanto dimenticati dai genitori nelle vetture. Il nostro paese ha dovuto far fronte più volte a casi come questi, ma fortunatamente in soccorso dei più sbadati arriva la tecnologia tutta made in Italy.

La Noratech di Morbegno, infatti, in collaborazione con Contrive e BGM Elettronica ha sviluppato KIP (Keep Infant Protected), ovvero un chip contro le distrazioni dei genitori.

Gli sviluppatori, parlando con alcune testate italiane, spiegano che “Kip è un dispositivo elettronico collegato a una mobile app che gli permette di comunicare con uno smartphone. Kip è composto da un tappetino da collocare sotto il cuscino del seggiolino del bambino (o sotto il trasportino del cane) ed è collegato al dispositivo elettronico, da fissare al seggiolino, attraverso la parte in velcro. Una volta scaricata l’app gratuita di Kip da Play Store e App Store, basta collegare il dispositivo all’applicazione e, in caso di necessità, sugli smartphone ad esso collegati arriveranno notifiche e sms, riportanti la posizione del Kip e, di conseguenza, quella del bambino, del cane e dell’auto. Il dispositivo si attiva e invia notifiche nel momento in cui il conducente si allontana dal mezzo, superando una distanza preimpostata, nel caso in cui venga ancora rilevato a bordo il peso del bambino”.

Un’ulteriore garanzia è rappresentata dal fatto che Kip funziona anche se si dimentica il cellulare in macchina, in quanto “Kip percepisce l’assenza di movimento tramite l’accelerometro, il peso su di esso e la vicinanza dello smartphone. Quindi, dopo un breve periodo, comincia ad allertare le altre persone indicate nella app, segnalando la posizione dell’auto grazie al GPS”.

Il chip, frutto dell’idea di un team di giovani italiani (Christian Cassina, Luca Filippucci, Omar Perdetti, Fabrizio Fiori e Giovanni Pedruzzi), può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Una bella idea, tutta made in Italy.