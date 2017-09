Arriva MSI GE63 RAIDER, il gaming notebook con il look da auto sportiva

: MSI annuncia la disponibilità in Italia di, il nuovo oggetto del desiderio dei videogiocatori più appassionati, che è disponibile già da oggi nel nostro paese.

L'ultimo nato in casa MSI, infatti, è un laptop VR ready caratterizzato da un design davvero accattivante, che è in grado di farsi notare per gli esclusivi dettagli del telaio in alluminio e per le accattivanti finiture della cover illuminate di rosso, che riportano subito alla mente il look delle più famose auto sportive. Ma le sorprese non finiscono qui, perché anche sotto la scocca MSI GE63VR RAIDER nasconde una serie di soluzioni e tecnologie allo stato dell'arte.

Tra i fiori all'occhiello del nuovo laptop per il gaming di casa MSI spicca, infatti, un display LCD da 15,6" Anti-Glare Full HD con refresh rate di 120Hz, tempo di risposta di appena 3ms e copertura dello spazio colore NTSC del 94%, in grado di assicurare i più elevati livelli di realismo anche nelle fasi di gioco più veloci e concitate.

Sempre con l'obiettivo di garantire le migliori condizioni anche quando il notebook è "spinto al massimo", GE63 VR RAIDER è dotato di Cooler Boost 5, il nuovo sistema di dissipazione del calore con 7 heatpipe e due ventole a 29 pale Whirlwind Blade, che consente di mantenere la temperatura sempre ai livelli ottimali, convogliando l'aria calda all'esterno attraverso quattro ampie feritoie. Questo sistema è stato ottimizzato per consentire di sfruttare al meglio le elevatissime prestazioni grafiche della GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 con cui il notebook è equipaggiato e che garantisce prestazioni fino a poco tempo fa impensabili su una soluzione mobile.

Ulteriore dettaglio che renderà questo laptop uno strumento di cui i gamer più entusiasti non potranno più fare a meno è la tastiera Per-Key RGB di SteelSeries, che offre la possibilità di personalizzare ogni singolo tasto. Si tratta di una tastiera estremamente precisa e robusta, in grado si assicurare il massimo controllo del gameplay e soddisfare le esigenze anche dei giocatori professionisti.

Per la prima volta sulla serie GE, MSI ha poi integrato degli speciali speaker di Dynaudio, che sono fino a tre volte più grandi dei modelli tradizionalmente utilizzati sui gaming notebook e che assicurano prestazioni audio migliori fino al 50% rispetto alla generazione precedente, nonostante le dimensioni dei laptop siano più contenute.

Il nuovo GE63 VR RAIDER è immediatamente disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di Euro 2.199 i.c., che include, oltre a due anni di garanzia, anche un ricco bundle, che prevede un esclusivo zaino portanotebook MSI, un mouse pad, un gadget della mascotte Lucky e una serie di simpatici sticker.