Arriva oggi in Italia la nuova Gear 360 con supporto al 4K

: Arriva oggi in Italia la nuova, la nuova videocamera che consente di effettuare riprese a 360 gradi anche in 4K e di scattare fotografie fino a 15MP, creando contenuti di altissima qualità.

Annunciata in occasione del lancio mondiale del nuovo Galaxy S8, Gear 360 (2017) è ancora più leggera e compatta, ideale per essere portata ovunque e per catturare con un solo scatto tutto ciò che si ha intorno.

“Il lancio dei nuovi Galaxy S8 e S8+ è stato un primo passo verso la creazione di un vero e proprio ecosistema per la gestione e la fruizione dei contenuti e delle esperienze”, ha dichiarato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “La nuova Gear 360 consente di condividere in maniera ancora più semplice contenuti incredibili sui propri social network; siamo sicuri sia lo strumento adatto per una società in cui i video rappresentano sempre più il formato ideale per raccontare le proprie esperienze”.

Facendo leva sulle più avanzate tecnologie Samsung per la condivisione e la modifica dei contenuti a 360 gradi, Gear 360 (2017) mette a disposizione diversi strumenti per l’editing, nuovi effetti e filtri per creare contenuti personalizzati in modo facile e veloce. Gear 360 (2017) introduce inoltre la condivisione dei contenuti in tempo reale. Quando sincronizzata con uno smartphone o computer compatibile, la nuova videocamera a 360 gradi di casa Samsung consente di visualizzare e condividere in diretta le proprie esperienze su tutte le piattaforme che supportano il livestreaming, come Facebook, YouTube o Samsung VR.

Samsung Gear 360 (2017) è compatibile con Galaxy S8+, S8, S7edge, S7, S6edge+, S6edge, S6, A5 2016, dispositivi iOS con OS 10.0 o superiore ed è disponibile da oggi sul sito Samsung e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 249 euro.